بتكليف من الرئيس تبون.. عطاف يشارك في القمة العربية الطارئة بقطر

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بغية المشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر انعقادها يوم غد.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، سيشارك وزير الدولة، في هذه القمة، بتكليف من رئيس الجمهورية، وبصفته ممثلا خاصا لسيادته.

وستخصص القمة لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، حيث ينتظر أن تشكل الأشغال فرصة متجددة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها.