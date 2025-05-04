بتكليف من الرئيس تبون..منصوري تشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الغابون

شاركت كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، مراسم تنصيب رئيس جمهورية الغابون، بريس أوليغي نغيما، التي جرت يوم 3 ماي 2025 بالعاصمة ليبرفيل.

وقد جاء هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أفريل 2025، والتي فاز بها الرئيس نغيما، منهياً بذلك المرحلة الانتقالية التي استمرت 19 شهراً، ومكرّساً عودة الغابون إلى النظام الدستوري واستئناف مشاركتها في المؤسسات الإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي.

وقد شهدت المراسم حضور ستة عشر (16) رؤساء دول وحكومات، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والوفود الرسمية، ما يعكس الاهتمام الإقليمي والدولي بهذا الاستحقاق السياسي الهام في جمهورية الغابون.

للاشارة تأتي مشاركة منصوري بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.