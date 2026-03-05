بتكليف من الرئيس تبون.. وزير الداخلية في زيارة إلى إيطاليا

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بزيارة عمل إلى الجمهورية الإيطالية، مرفوقًا بالمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبدعوة من وزير الداخلية الإيطالي، ماثيو بيانتيدوسي .

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة “الجزائرية-الإيطالية” وتطوير آليات التنسيق والتعاون في المجالات الأمنية والتقنية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذه الزيارة، تحادث الطرفان في جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا. لاسيما في المجالات المرتبطة بالأمن والتنسيق بين الهيئات المختصة في البلدين.

كما شملت المحادثات عدة محاور ذات اهتمام مشترك، من بينها الاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. وتعزيز التنسيق لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تكثيف التعاون الشرطي وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية، لاسيما من خلال تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات. بما يساهم في تطوير قدرات التدخل والاستجابة لمختلف المخاطر.

