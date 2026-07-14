بتكليف من الرئيس.. ناصري يحل بقطر رفقة وفد رفيع المستوى

حلّ مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بالعاصمة القطرية الدوحة، لتقديم واجب العزاء إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، إثر وفاة والده، الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، يرافق ناصري، كل من سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. واللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. إلى جانب البروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة. وإحسان الناعوق، مدير دول المشرق وجامعة الدول العربية بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

هذا وقد كان في استقبال الوفد الجزائري لدى وصوله إلى مطار الدوحة، صالح عطية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر. مرفوقاً بكل من الدكتور عميروش ركّح، الوزير المستشار. وفؤاد بوعقال، وأحمد قهرية، وعثمان بيبان، والمستشارون بالسفارة، وسامي براهيمي، رئيس القسم القنصلي، وجمال بلقاسمي، نائب رئيس القسم القنصلي.