بتكليف من الوزير الأول.. وفد وزاري يعاين موقع حادث البيض ويعزي عائلات الضحايا

بتكليف من الوزير الأول، نذير العرباوي، تنقل كل من وزير النقل، السعيد سعيود، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمود جامع، والأمين العام لوزارة الصحة، طالحي محمد، إلى ولاية البيض للوقوف ميدانيًا على موقع الحادث الذي وقع يوم أمس.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن الوفد استمع إلى الشروحات والتقارير المقدمة من المصالح المختصة، كما اطمأن على حالة المصابين بالمؤسسات الاستشفائية.

وبعد الاطمئنان على ظروف التكفل الطبي بالمصابين، انتقل الوفد إلى بلدية استيتن لحضور مراسيم تشييع ودفن الضحايا، حيث قدّم تعازيه الخالصة لعائلاتهم، معبرًا عن تضامنه معهم ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى. يضيف المصدر ذاته.