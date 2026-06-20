بتكليف من رئيس الجمهورية.. الوزير الأول يشرف على مراسم إحياء اليوم الوطني للفنان

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على مراسم إحياء اليوم الوطني للفنان، وذلك في إطار العناية التي توليها الدولة لترقية الثقافة الوطنية وتثمين إسهامات الأسرة الفنية الجزائرية في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز مقومات الهوية الوطنية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، جرت مراسم الاحتفال بحضور وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة. إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين في الدولة، ونخبة من الفنانين والمثقفين والمبدعين. وممثلي الأسرة الثقافية والفنية الوطنية.

وبالمناسبة، تمّ تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” لسنة 2026. في مختلف فئاتها الأدبية والفنية، التي تشمل الرواية والشعر والعمل المسرحي المكتوب والأعمال الموسيقية. والفنون الغنائية وفن الرقص والفنون السينمائية والسمعية البصرية والفنون المسرحية، إلى جانب الفنون التشكيلية.

و تجسد هذه الجائزة الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العمومية لترقية الإبداع الثقافي والفني. وتشجيع المواهب الشابة ومرافقتها، بما يساهم في تطوير الحركية الثقافية الوطنية وتحفيز الإنتاج الفكري والفني. فضلاً عن إبراز الكفاءات الجزائرية وترسيخ قيم الابتكار والتميز والإبداع.

هذا وتندرج هذه التظاهرة السنوية، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. في سياق الاعتراف بالدور الريادي الذي تضطلع به الأسرة الفنية الجزائرية في خدمة الثقافة الوطنية. وصون الذاكرة الجماعية للأمة، وتجسيداً لالتزام الدولة بمواصلة دعم الفنانين. وتحسين ظروف ممارستهم لنشاطهم الإبداعي، وترقية مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بما يعزز مكانة الثقافة. كرافد أساسي للتنمية الوطنية وعامل محوري في ترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على الموروث الحضاري للبلاد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور