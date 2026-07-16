بتكليف من رئيس الجمهورية.. الوزير الأول وأعضاء من الحكومة يشيعون ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة

يشارك الوزير الأوّل سيفي غريب، وأعضاء من الحكومة في تشييع جنازة ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية في العاصمة.

وتأتي هذه المشاركة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويتم تشييع جثامين ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة، بمقبرة سيدي رزين ببراقي بالعاصمة.

وتوفي 11 طفلا من مؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية في العاصمة، جراء نشوب حريق.

وتم تسجيل إصابة 19 آخرين بينهم 10 مصابين بحروق متفاوتة الخطورة، وحالتان تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس. فيما أصيب 7 آخرون بصدمة نفسية. كما تم التكفل بـ 5 أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن.