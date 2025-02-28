بتكليف من رئيس الجمهورية .. ربيقة في ناميبيا

يشارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الجمعة، في مراسم تأبين صديق الجزائر، الرئيس الأسبق لجمهورية ناميبيا، الراحل سام شافيشونا نوجوما، بالعاصمة الناميبية ويندهوك.

وجاءت مشاركة ربيقة، في مراسم التأبين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشرف على مراسم التأبين رئيس جمهورية ناميبيا نانغولو مبيمبا. بحضور العديد من قادة الدول والحكومات وشخصيات إفريقية.

وحضر إلى جانب الوزير، سفير الجزائر لدى جمهورية ناميبيا، عبد الكريم ضياف.

وعلى هامش هذه المراسم، التقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالرئيس الموزمبيقي الأسبق ألبرتو شيسانو، الرئيس الشرفي للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية.

وتناول الطرفان بعض مآثر ومناقب الرئيس الراحل، سام شافيشونا نوجوما. وتحادثا حول دور الجزائر في دعم ومساندة الحركات التحررية في إفريقيا.