بتكليف من رئيس الجمهورية.. شايب يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الإكوادور، السيد دانييل نوبوا أزين.

وجاءت هذ التي جرت اليوم السبت 24 ماي الجاري بالعاصمة كيتو بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونقل كاتب الدولة بهذه المناسبة تحيات رئيس الجمهورية للرئيس الإكوادوري المنتخب.

كما تمنى الرئيس تبون لنظيرة الإكوادوري النجاح في تأدية مهامه السامية وبمزيد من الرقي والرفاه للشعب الإكوادوري الصديق.

وشهدت هذه المراسم حضور ممثلي 93 دولة ومنظمات دولية وإقليمية من بينهم قادة دول وحكومات وكبار المسؤولين إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد.