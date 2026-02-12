بتكليف من رئيس الجمهورية.. عرقاب في زيارة إلى بوركينافاسيو

يشرع وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى جمهورية بوركينا فاسو، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 فيفري 2026، على رأس وفد هام. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويضم الوفد كلا من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود. إلى جانب عدد من الإطارات من قطاع المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وبوركينا فاسو، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والمحروقات. حيث ستشكل سانحة لتوسيع آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره، وتبادل التجارب ونقل الخبرة الجزائرية. بما يعزز البعد الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب، ويساهم في دعم الجهود الرامية إلى جعل قطاع الطاقة. رافدا إستراتيجيا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة في القارة الإفريقية.

وسيجري الوزراء وأعضاء الوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من أعضاء الحكومة البوركينابية. على غرار وزير الطاقة والمناجم والمحاجر، يعقوب زابري غوبا، إضافة إلى رؤساء عدد من الشركات البوركينابية. لا سيما الناشطة في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة، وذلك لبحث آفاق التعاون، وتعزيز فرص الشراكة، وتبادل الخبرات والتجارب.

