بتكليف من رئيس الجمهورية .. عطاف في السعودية 

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض. وذلك للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد بالعاصمة السعودية يومي 28 و29 أبريل الجاري.

وحسب بيان الخارجية انه بتكليف من رئيس الجمهورية، يشارك أحمد عطاف في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد بالسعودية.

ويتمحور برنامج هذا الاجتماع الخاص الذي يلتئم تحت عنوان “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية” حول مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية بهدف تشجيع التعاون الدولي متعدد الأطراف لبلورة حلول مشتركة في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية والبيئية.

وأضاف البيان ان عطاف سيشارك الوزير أحمد عطاف في جلسة نقاش حول “الديناميكيات الجيوسياسية والآثار المترتبة على الانتقال الطاقوي” .

كما سيعرض عطاف دور الجزائر ومساهمتها في ترقية الأمن الطاقوي في محيطها الأورو-المتوسطي.