بتكليف من رئيس الجمهورية.. عطاف في السويد

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء بستوكهولم، في زيارة رسمية إلى مملكة السويد. بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد حِرص البلدين على إثراء العلاقات التاريخية التي تجمعهما. لا سيما عبر العمل على ترسيخ التوافقات السياسية القائمة بينهما حول أبرز القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بالإضافة إلى بحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بناءً على الفرص التي تتيحها الإمكانيات والمزايا الاقتصادية التي يزخران بها.