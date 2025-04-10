بتكليف من رئيس الجمهورية.. عطاف في تركيا 

حلّ مساء اليوم الأربعاء وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بمدينة أنطاليا التركية.

وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتمثيل الجزائر في أشغال الطبعة الرابعة لـ”منتدى أنطاليا الدبلوماسي” المزمع افتتاحها يوم غد 11 أفريل 2025.

وحسب بيان الوزارة تعقد طبعة هذا العام من منتدى أنطاليا، تحت شعار “استعادة دور الدبلوماسية في عالم مُقسم”.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ما لا يقل عن عشر ورشات لمناقشة العديد من القضايا والملفات الراهنة.

وسيجري عطاف على هامش أشغال المنتدى، محادثات ثنائية مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة وشريكة. وكذا مع مسؤولي عدد من المنظمات الدولية.