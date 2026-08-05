بتكليف من رئيس الجمهورية.. عطاف في زيارة رسمية إلى بيلاروسيا

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، بمدينة مينسك عاصمة جمهورية بيلاروسيا الصديقة في زيارة رسمية.

وجاءت هذه الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما تندرج هذه الزيارة في سياق دعم الحركية الإيجابية التي تطبع العلاقات القائمة بين الجزائر وبيلاروسيا.

ومن المقرر أن يحظى رئيس الدبلوماسية الجزائرية باستقبال من قبل رئيس جمهورية بيلاروس، كما سيلتقى برئيسة الجمعية الوطنية البيلاروسية.

وسيجري عطاف كذلك لقاء مع نظيره البيلاروسي لتقييم واقع العلاقات الثنائية ودراسة آفاق تعزيزها. بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر بخصوص القضايا الدولية والإقليمية محل اهتمام البلدين.