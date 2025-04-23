بتكليف من رئيس الجمهورية .. عطاف في فنلندا 

حل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف بهلسنكي في زيارة رسمية إلى جمهورية فنلندا.

الزيارة جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجبد تبون، وتندرج في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي بين البلدين.

كما ستساهم في إضفاء المزيد من الزخم على تعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في الميادين الاقتصادية.

وسيعقد وزير الدولة جلسة عمل مع وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونان. كما ينتظر أن يتم استقباله من قبل السلطات العليا في هذا البلد الصديق.