بتكليف من رئيس الجمهورية .. عطاف في قطر 

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذلك للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.

وحسب بيان الخارجية تعقد هذه الدورة تحت شعار “آفاق التعاون المشترك بين الطموحات والتحديات” فرصة لدول الفضاءين لبحث فرص التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما سيتم تقييم التقدم المحرز في تجسيد الأهداف المشتركة خاصة بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس هذا المنتدى كأرضية موحدة تهدف أساساً إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.

ومن المنتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول العربية والآسيوية المشاركة على هامش أشغال هذا المنتدى.