بتكليف من رئيس الجمهورية.. عطاف يحل بأوغندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

حلّ، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بجمهورية أوغندا، للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري الـ19 لحركة عدم الانحياز.

وكشف بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن أحمد عطاف حل بأوغندا مساء اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاجتماع الذي ينعقد يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.

وسيُخصَّص الاجتماع، الذي ينعقد تحت شعار “تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”، لاستعراض التقدم المُحرز بخصوص تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي التأمت بـ كمبالا شهر جانفي 2024.

وسيبحث الاجتماع سبُل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم بما يتوافق مع أولويات ومصالح بلدان الجنوب.