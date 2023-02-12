بتكليف من رئيس الجمهورية.. قوجيل يوقع على سجل التعازي بسفارة سوريا

قام صباح اليوم الأحد، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمقر سفارة الجمهورية العربية السورية بالجزائر. وبحضور كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بالتوقيع على سجل التعازي، إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال سوريا، فجر الاثنين 06 فبراير الجاري 2023.

وقد جاء في نصّ التعزية “على إثر المصاب الجلل الذي ألمّ بالشعب السوري الشقيق. جرّاء الزلزال العنيف الذي ضرب صباح يوم الإثنين الماضي عددا من المدن بالجمهورية العربية السورية. أتقدم باسم رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً. وإلى عائلات الضحايا، بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة. راجياً من الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا برحمته الواسعة، ويكلّل جهود كل العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة بالتوفيق”.

وأكد قوجيل وقوف الجزائر، قيادة وحكومة وشعباً، بجانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذه الظروف الأليمة. معبرا عن ثقته التامة في قدرتها على تجاوز هذه المحنة العصيبة.