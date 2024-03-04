بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يحل بالسعودية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بجدّة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، سيشارك الوزير، غدا الثلاثاء في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وستنصب أشغال هذه الدورة الاستثنائية حول تطورات العدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة. وبحث السُبل والتدابير الكفيلة بتمكين منظمة التعاون الإسلامي من تعزيز جهودها وضغوطها من أجل تقديم مساهمة فعلية وفعالة في سبيل إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وستُشكل مشاركة الوزير في هذا الاجتماع فرصة مُتجددة لتأكيد دعم الجزائر الراسخ للقضية الفلسطينية. والتزامها الثابت بمواصلة جهودها ومساعيها الرامية لحمل مجلس الأمن الأممي على تحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني.

كما سيكون للوزير لقاءات ثنائية مع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وكذا العديد من نظرائه المشاركين في أشغال هذه الدورة.