بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يحل بالصين

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم ببكين، عاصمة جمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي-الصيني، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، سيلتئم هذا الاجتماع الوزاري تزامناً مع حلول الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون العربي-الصيني. مشكلاً بذلك فرصة لتقييم مسيرة الشراكة بين الجانبين طيلة العقدين الماضيين. وكذا بحث سبل وآفاق تعزيز هذه الشراكة في مختلف أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفضلاً عن مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، سيكون للوزير خلال تواجده ببكين برنامج ثنائي. حيث من المنتظر أن يجتمع مع نظيره الصيني، وانغ يي.

كما سيجري الوزير، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤوليين الصينيين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ النتائج الهامة التي توجت بها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين شهر جويلية من العام المنصرم.