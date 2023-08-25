بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية في زيارة إلى بنين

يقوم وزير الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بزيارة إلى دولة بنين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات القائمة بين البلدين خاصة بلدان المجموعة الإقتصادية لدول غرب حول سبل حل أزمة النيجر.

وأكد عطاف تمسك الجزائر الثابت بضرورة تغليب الحل السياسي التفاوضي للأزمة في النيجر.

كما جدد رفض الجزائر الدائم لمنطق استخدام القوة و العنف كحل للأزمة في النيجر أو في أي بلد أخر.