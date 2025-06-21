بتكليف من رئيس الجمهورية… وفد رسمي رفيع يزور المصابين في حادث ملعب 5 جويلية

في أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته مدرجات ملعب 5 جويلية، اليوم السبت، خلال مباراة الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة.

والتي راح ضحيتها مناصر نادي مولودية الجزائر. وأُصيب فيها العشرات من أنصار الفريق.

كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفدًا وزاريًا رفيع المستوى للتنقل إلى مستشفيات العاصمة. والوقوف على وضعية المصابين والتكفل بهم.

ونقلا عن التلفيزيون العمومي، فقد ضم الوفد الرسمي كلًا من: وزير الصحة، عبد الحق سايحي، وزير الشباب، مصطفى حيداوي، و مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، كمال سيدي السعيد.

بالإضافة للأمين العام لوزارة الرياضة و الأمين العام لوزارة الداخلية، والي العاصمة، عبد النور رابحي، قاموا كلهم بزيارة المناصرين المصابين في كل من مستشفيات بن عكنون و مايو و بني مسوس.

و إطمئن الوفد ووقف على الحالة الصحية للمصابين، والاستماع لانشغالاتهم واحتياجاتهم. مؤكدين لهم أن رئيس الجمهورية يتابع باهتمام بالغ تطورات هذا الحادث المأساوي. ويولي أهمية قصوى لسلامة الجماهير الرياضية.

كما عبّر الوفد عن تضامن الدولة الكامل مع عائلات الضحايا والمصابين، وأشاد بالتدخل السريع للأطقم الطبية وشبه الطبية التي سهرت على إسعاف الجرحى في ظروف استثنائية.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص السلطات العليا للبلاد على إعلاء قيم التضامن والتكفل الفعلي بكل المتضررين.