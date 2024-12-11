بتكليف من رئيس الجمهوية.. عطاف في بورندي

حل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ببوجمبورا، جمهورية بورندي، في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان الوزارة، هذه الزيارة تندرج في إطار المساعي الرامية لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. والتنسيق والتشاور حول أهم القضايا والملفات المطروحة على الصعيد القاري.

وأضاف البيان أنه من المُنتظر أن يحظى وزير الدولة باستقبال من قبل رئيس جمهورية بورندي إيفاريست نداييشيمي، لتسليمه رسالةً خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

هذا وسيعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع نظيره بورندي ألبرت شينجيرو.