بتكليف من الرئيس تبون.. سايحي يشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

يشارك عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ابتداء من اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2025. بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وفي كلمة ألقها الوزير خلال القمة الأولى حول الاقتصاد الدولي المستدام المنعقدة تحت رئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. عرض من خلالها مقاربة الجزائر الهادفة إلى الإسهام في إصلاح المنظومة المالية العالمية وتعزيز ركائز التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، قدم الوزير رؤية الجزائر التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في

إرساء شراكة قائمة على العدالة وتقاسم المسؤوليات بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الاقتصادي الدولي.

و معالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاد العالمي من خلال إصلاحات شاملة ومنصفة.

إضافة إلى تجسيد الالتزامات الدولية المتعلقة بدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.

كما أكد الوزير أن هذه المقاربة تعبر عن التزام الجزائر الثابت بدعم الجهود الجماعية الرامية إلى بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا وإنصافا، بما يحقق مصالح كافة الدول ويعزز السلم والاستقرار والتنمية عبر العالم.