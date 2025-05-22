بتكليف من الرئيس تبون.. زيتوني يشرف على افتتاح الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية بموريتانيا

حلّ اليوم الخميس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، للإشراف على افتتاح الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية.بتكليف من رئيس الجمهورية .

وبالمناسبة أجرى الوزير لقاء ثنائي مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب أحمدناه ، بحضور سفير الجزائر بموريتانيا السيد امين صيد ، و المدير العام للوكالة الجزائرية الاستثمار ، السيد عمر ركاش ووفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتكثيف الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين والجزائريين، بما يخدم المصالح المشتركة تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين الرامية إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، خاصة وأن البلدين تجمعهما روابط أخوية راسخة وعلاقات تاريخية متميزة، تُشكّل قاعدة متينة لبناء مشاريع استراتيجية مشتركة تُعزّز التكامل وتُكرّس التنمية المستدامة