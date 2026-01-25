بتكليف من رئيس الجمهورية.. أحمد عطاف يحلّ بالعاصمة التونسية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم بالعاصمة التونسية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (الجزائر-تونس–مصر)، المقرر عقده يوم غد 26 جانفي 2026.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا الاجتماع الدوري يندرج في إطار التشاور المستمر بين الدول الثلاث حول تطورات الأزمة الليبية. وكذا حول سبل وآفاق دعم مسار التسوية السياسية في هذا البلد الشقيق تحت رعاية الأمم المتحدة. وذلك على أساس الاحترام التام لسيادة ليبيا ووحدتها أرضاً وشعباً ومؤسسات.