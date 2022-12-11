بتكنولوجيا متطورة.. “الحلم” الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي مونديال قطر

كشفت الفيفا عن الكرة التي ستحمل اسم “الحلم” لتحل مكان “الرحلة” الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة.

وقالت اليوم الأحد، في بيان لها، أنه تم الكشف عن هوية الكرة التي ستكون تابعة لشركة “أديداس” العالمية.

و ستحمل الكرة “الحلم” أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، التي ستقوم على نظام “الكرة المتصلة” وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلّل.

كما تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزويد حكام “الفيديو” بمعلومات فورية مع تسجيل لحضات فريدة في المباريات. إلى جانب جهاز استشعار.

و قال نيك غراغز مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ “الفيفا” عن هذا الحدث :”حرصت اديداس على وضع تكنولوجيا ومستوى إضافي من المعلومات. كما ستقدم بيانات الواردة من الكرة معلومات تتيح لتقديم شروح حول لحظات فريدة”.

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