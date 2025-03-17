بتكوفيتش: “تنتظرنا مبارتين صعبتين لحساب تصفيات كأس العالم”

تحدث مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن المباراتين المقبلتين للخضر، ضمن تصفيات كأس العالم، أين اعترف بصعوبتهما.

وقال بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، في ندوته الصحفية: “بعد أربعة أشهر، نحن نلتقي مجددا، بعد تربص الخريق الذي كان ايجابيا، والأن سنبدأ من جديد من الصفر، لكن من صفر ايجابي”.

كما أضاف: “سنخوض مبارتين صعبتين لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم. إنها حالة خاصة للجميع، وليس فقط بالنسبة للجزائر، مع المباريات المتتالية”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “العديد من اللاعبين خاضو الكثير من المباريات حتى الآن، وهذا يؤدي إلى الإصابات”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه خلال الأسبوع الجاري من شهر مارس، منتخبي بوتسوانا، ثم موزمبيق، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.