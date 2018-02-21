بتكوين تقفز 100 بالمئة بعد أن هوت لأدنى مستوى

سجلت بتكوين أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء وقفزت حوالي 100 بالمئة من أدنى مستوى لها هذا العام.

مع مواصلتها التعافي بعد أن خففت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها من العملات الرقمية، بعد أسابيع من دراستها وقف تداول تلك العملات.

وفي بورصة بتستامب في لوكسمبورج صعدت بتكوين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 11722.58 دولار أثناء التداول الثلاثاء.

قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها إلى 11669.38 دولار في أواخر التعاملات.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم قفزة تبلغ حوالي 100بالمئة منذ أن هوت إلى أدنى مستوى هذا العام عند 5920 دولارا في أوائل فبراير.