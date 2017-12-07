بتكوين يخالف التوقعات و يواصل صعوده الجنوني

لم يتوقف الصعود الصاروخي للبيتكوين رغم كل التخوفات من انهياره مسجلة مستوى قياسيا جديدا فوق 13 ألف دولار.

وجاء هذا الإرتفاع الجديد بعد قرار الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات في الولايات المتحدة الجمعة الماضي.

حيث قررت السماح لمجموعة “سي.ام.إي”، و”سي.بي.أو.إي غلوبال ماركتس” بإدراج عقود بيتكوين آجلة.

وتوسيع هذه الخطوة أيضا نطاق تبنيها إذ أن العقود الآجلة والمشتقات الأخرى ستزيد من سهولة تداول فئة الأصول الجديدة.

يذكر أن العملة صعدت صعودا فلكيا إلى عشرة أمثال قيمتها من أقل من ألف دولار في مطلع العام.