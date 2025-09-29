بتمريرتين حاسمتين.. براهيمي يقود الغرافة لفوز جديد في دوري أبطال آسيا للنخبة

واصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عروضه المميزة رفقة نادي الغرافة القطري، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز مهم على ضيفه الشرطة العراقي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقدم براهيمي أداء لافتًا في اللقاء، إذ صنع هدفي المباراة بتمريرتين حاسمتين. ليواصل تألقه الهجومي رافعًا رصيده إلى 10 مساهمات، ما بين أهداف وتمريرات حاسمة، في آخر 8 مباريات.

بفضل هذا الفوز، عزز الغرافة حظوظه في المنافسة القارية. بينما واصل براهيمي تأكيد مكانته بصفته أحد أبرز ركائز الفريق بفضل خبرته وحضوره الفني فوق أرضية الميدان.

ويعَدُّ الفنان “الأسمر”، اللاعب الأكثر مساهمة في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة بـ 4 تمريرات حاسمة هذا الموسم. ويبقى الرقم مرشّحًا للصعود بالنظر إلى الوتيرة العالية التي يسير بها البطل الجزائري.