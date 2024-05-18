بتنظيم من مستشفى اول نوفمبر الجامعي .. اجراء عمليتي زرع كلى من متبرعتين لمريضين بوهران

اشرفت نهاية الاسبوع الوكالة الوطنية لزرع الكلى بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران علي تأطير عمليتين جراحيتين لزراعة الكلى اجريتا بتنظيم من مصلحة المسالك البولية وزراعة الكلى وكذا مصلحة أمراض الكلى التابعتين للمؤسسة التي يترأسها كل من البروفيسور يوسفي مصطفى جمال والبروفسور زردومي فايزة إلى جانب مصلحة الإنعاش الجراحي التي يترأسها البروفيسور مازور فاطمة.

عمليتا الزرع أجريتا لشابة وشاب يبلغان من العمر 33 و34 سنة وينحدران من ولاية معسكر، قامت أم المريضة الأولى بعملية التبرع لكليتها لابنتها، أما المريض الثاني فقد قامت شقيقته بالتبرع له.

للاشارة انه تم إدخال المرضى بالمصلحة ذاتها التابعة لمستشفى اول نوفمبر الجامعي بحر الأسبوع الجاري اين تم برمجة العمليتين بعد إجراء كافة التحاليل والفحوصات للمريضين اللذين كانا يعانيان من القصور الكلوي.

هذه العمليات الجراحية تدخل في إطار التزامات المؤسسة الاستشفائية بتحسين الرعاية الصحية للمرضى الذين يبقى أمل شفاءهم مرتبط اساسا يتحلي المواطنين بثقافة التبرع بالأعضاء.