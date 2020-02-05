بتهمة الإعتداء الجنسي.. الجزائري سعيد شعبان موقوف في فرنسا!

يتواجد الجزائري سعيد شعبان، رئيس نادي أونجي في وضعية لا يُحسد عليها، بعدما وجد نفسه مُتهما بالإعتداء والتحرش والجنسي.

وكشفت إذاعة “RMC”، بأن أحد الفرنسيات تقدمت بشكوى ضده، وهي التي كانت تعمل في إدارة فريقه خلال الفترة الماضية.

ووفقا لذات المصدر، فإن الجهات الفرنسية المُختصة، باشرت التحقيقات ضد الرجل الأول في “السكو”.

ولسوء حظ أفضل مُسير في فرنسا خلال العام المُنقضي، فإن عدد الشاكين منه إرتفع الى ثلاثة.

وحُجز الإداري تحت النظر لدى الأمن الفرنسي، من أجل الخضوع للتحقيق، ومعرفةمُلابسات القضية.