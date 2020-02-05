ADS

بتهمة الإعتداء الجنسي.. الجزائري سعيد شعبان موقوف في فرنسا!

الرياضة
  • -
  • 0
بتهمة الإعتداء الجنسي.. الجزائري سعيد شعبان موقوف في فرنسا!
بقلم إسماعيل عشاش

يتواجد الجزائري سعيد شعبان، رئيس نادي أونجي في وضعية لا يُحسد عليها، بعدما وجد نفسه مُتهما بالإعتداء والتحرش والجنسي.

وكشفت إذاعة “RMC”، بأن أحد الفرنسيات تقدمت بشكوى ضده، وهي التي كانت تعمل في إدارة فريقه خلال الفترة الماضية.

ووفقا لذات المصدر، فإن الجهات الفرنسية المُختصة، باشرت التحقيقات ضد الرجل الأول في “السكو”.

ولسوء حظ أفضل مُسير في فرنسا خلال العام المُنقضي، فإن عدد الشاكين منه إرتفع الى ثلاثة.

وحُجز الإداري تحت النظر لدى الأمن الفرنسي، من أجل الخضوع للتحقيق، ومعرفةمُلابسات القضية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768910

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com