بتهمة السرقة وتقليد الأختام.. القبض على محتال خطير في تلمسان

ألقت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان القبض على محتال خطير إختص في جرائم سرقة و تقليد أختام مع التزوير و إستعمال المزور. حيث ضبط بحوزته عدة أختام إستغلها الفاعل في توجيه رسائل و شهادات تحمل عبارات نابية إلى إدارات و مؤسسات عمومية.

ناهيك عن قيامه بتقليد أختام موظفيين عموميين و إستغلالهم لأغراض شخصية. حيثيات القضية تعود إلى إستغلال المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان لمعلومات. مفادها تعرض مواطنة لعملية تقليد الختم الخاص بها و ختم أخر خاص بمدرسة إبتدائية و أختام خاصة بإدارات عمومية يتم تقليدها من طرف شخص مجهول. مع تزويره لوثائق إدارية و القيام بمراسلات إدارية.

على إثر هذه المعطيات تم تكثيف الأبحاث و التحريات المعمقة التي أفضت إلى تحديد هوية الفاعل في ظرف زمني قصير. و توقيفه على متن حافلته الخاصة بنقل الأشخاص.

و بعد إخضاعها لعملية التفتيش ضبط بداخل الصندوق الجانبي كمية معتبرة من الوثائق المزورة. تحمل أختام مختلفة و أسلحة بيضاء محضورة تم حجزها لفائدة التحقيق .

مواصلة للتحقيق تقدم أمام المصالح المحققة ضحايا الأعمال الإجرامية التي قام بها الفاعل. حيث تم إستكمال الإجراءات القانونية و تقديمه أمام النيابة المختصة أين تم إيداعه الحبس .