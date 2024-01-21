بتهمة غريبة.. القبض على عروس والعريس يلوذ بالفرار

ألقت الشرطة في المكسيك القبض على عروس ليلة الزفاف بتهمة الابتزاز، ونقلت إلى السجن بفستانها الأبيض.

ووفق موقع “نيويورك بوست”، شوهدت المتهمة “نانسي” في الصور، وهي ترتدي فستانًا أبيض، بالإضافة إلى زوج من الأصفاد.

واقتيدت العروس، إلى مكتب المدعي العام عندما وصلت هي وزوجها كليمنتي إلى الكنيسة لحضور حفلهما في أواخر ديسمبر.

فيما هرب زوجها، الملقب بـ “راتون” أو “الفأر”، وهو مطلوب بنفس التهم.

ويواجه الزوجان تهما بابتزاز تجار الدجاج يوم 22 ديسمبر 2023 بالقرب من مكسيكو سيتي. وقيامهما باختطاف أربعة عمال من متجر للدواجن.

وبحسب السلطات، فقد تم اعتقال ستة أشخاص آخرين لتورطهم في عملية الاحتيال.