بتيرة: “لاعبونا أبرزوا فعاليتهم الهجومية أمام الساورة”

أبدى مدرب شباب قسنطينة، عاطف بتيرة، رضاه عن مردود لاعبيه، خاصة المهاجمين، بعد فوزهم بثلاثية أمام شبيبة الساورة.

وصرح بتيرة، لتلفزيون “النهار”: “في بداية المباراة شبيبة الساورة فرض علينا ضغطا، ما جعلنا نرتكب أخطاءً في اخراج الكرة”.

كما أضاف: “تحسن أداؤنا مع مرور الوقت، ونجحنا في خلق فرصتين قبل تسجيل أول هدف، ما حررنا في باقي أطوار المباراة”.

وتابع عاطف بتيرة: “قدمنا نفس الأداء، مقارنة بمبارياتنا السابقة، الأمر الوحيد الذي تغيّر هو إظهار لاعبينا لفعاليتهم الهجومية”.