بث الجزء الثاني من اعترافات العسكري الهارب محمد بن حليمة سهرة اليوم

سيتم سهرة اليوم الأربعاء، بث الجزء الثاني من اعترافات العسكري الهارب محمد بن حليمة.

وسيتم بث الاعترافات المصورة على شاشة التلفزيون الجزائري.

للتذكير، فقد كشف بن حليمة قبل يومين عن أسرار وحقائق مخفية عن حركة رشاد الإرهابية.

وتحدث بن حليمة عن وجود قاضيين فرنسيين من أصول جزائرية ضمن قيادة رشاد.

كما كشف بن حليمة تحكم شخص مجهول مقيم بأمريكا في حسابات الفايسبوك واليوتوب التابعة لمحرضين متواجدين بالخارج.

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