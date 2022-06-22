بث الجزء الثاني من اعترافات العسكري الهارب محمد بن حليمة سهرة اليوم
سيتم سهرة اليوم الأربعاء، بث الجزء الثاني من اعترافات العسكري الهارب محمد بن حليمة.
وسيتم بث الاعترافات المصورة على شاشة التلفزيون الجزائري.
للتذكير، فقد كشف بن حليمة قبل يومين عن أسرار وحقائق مخفية عن حركة رشاد الإرهابية.
وتحدث بن حليمة عن وجود قاضيين فرنسيين من أصول جزائرية ضمن قيادة رشاد.
كما كشف بن حليمة تحكم شخص مجهول مقيم بأمريكا في حسابات الفايسبوك واليوتوب التابعة لمحرضين متواجدين بالخارج.
طالع أيضا:
الإرهابي بن حليمة: شخص يدعى “هرمس” يقيم بأمريكا كان يشرف على حسابي في فيسبوك ويوتوب
أماط الإرهابي الموقوف محمد بن حليمة اللّثام، امسية اليوم الأحد. عن بعض الأمور والأسرار التي صاحبت نشاطه عندما كان متواجدا في إسبانيا وفرنسا.
وجاءت اعترافات هذا الأخير، خلال شهادات جديدة بثها التلفزيون الجزائري، تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”.
الموقوف بن حليمة، كشف عن تواجد شخص مجهول ينشط باسم “هرمس” يقيم بأمريكا، حيث كان يشرف على حسابه في فيبسبوك ويوتوب.
وراح بن حليمة يسرد تفاصيل المدعو “هرمس”، حيث قال انه كان يتعامل معه فقط عن طريق الرسائل عبر تطبيق “تلغرام”، كما كشف بأنه نفس الشخص الشخص المجهول الذي يشرف على حسابات زيطوط وأمير ديزاد.
وأضاف ذات المتحدث ان محمد زيطوط. كان قد طلب منه إشراك شقيقه في تسيير صفحته على الفيسبوك وحسابه في اليوتوب.
وتأتي اعترافات الإرهابي بن حليمة، لتفضح مؤامرات الخونة والعملاء المتواجدين في الخارج وتورطهم في مخططات دنيئة تستهدف أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها والجيش الوطني الشعبي على وجه الخصوص.
طالع أيضا:
الإرهابي بن حليمة: هناك قاضيين فرنسيين من أصول جزائرية أعضاء في مكتب قيادة رشاد
أدلى الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز محمد بن حليمة باعترافات حصرية حول في مخططات دنيئة تستهدف أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها.
وخلال شهادات جديدة بثها التلفزيون الجزائري مساء اليوم الأحد في الجزء الأول من هذه الاعترافات، تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”، كشف الإرهابي بن حليمة أن هناك قاضيين فرنسيين من أصول جزائرية أعضاء في مكتب قيادة رشاد.
وأوضح المقبوض عليه محمد بن حليمة عضو المنظمة الإرهابية “رشاد”، أن القاضيان الأعضاء في قيادة رشاد غير معروفين ولا يظهران للعامة.
الإرهابي بن حليمة: كنت أبيت في العراء والتغطي بالكارتون
وقال محمد بن حليمة في هذا السياق، إنه كان يضطر للمبيت في العراء والتغطي بالكارتون بعدما نفد المال الخاص به.
وأضاف ذات المتحدث، أن زيطوط وأمير ديزاد كانا يرسلان له القليل من المال من حين لآخر .
وأوضح بن حليمة أن المال كان يصله عبر أشخاص وسطاء، لأن وزيطوط وأمير ديزاد كانا يتفاديان إرساله مباشرة.