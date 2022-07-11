بث الجزء الخامس من اعترافات العسكري الهارب محمد بن حليمة سهرة اليوم

سيتم سهرة اليوم الاثنين، بث الجزء الخامس من اعترافات العسكري الهارب محمد عزوز بن حليمة. حيث سيتم بث الاعترافات المصورة على شاشة التلفزيون الجزائري.

للتذكير، فقد كشف بن حليمة عن أسرار وحقائق مخفية عن حركة رشاد الإرهابية. وتحدث بن حليمة عن وجود قاضيين فرنسيين من أصول جزائرية ضمن قيادة رشاد.

كما كشف بن حليمة تحكم شخص مجهول مقيم بأمريكا في حسابات الفايسبوك واليوتوب التابعة لمحرضين متواجدين بالخارج.

بن حليمة يروي تفاصيل إعتقاله من الأمن الإسباني وتورط زيطوط في ذلك!

كشف الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد، عن سيناريو ايقافه من طرف الأمن الإسباني، في الجزء الثاني من الإعترافات التي بثها التلفزيون العمومي والتي جاءت تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”.

وقال الموقوف بن حليمة، انه بعد تفطن الشرطة البرتغالية انه يملك وثائق هوية. وجواز سفر مزور وتأكدهم منذ ذلك عن طريق “ايميل” من الإنتربول في المطار، اراد هذا الأخير ان يطلب اللجوء في البرتغال. فقام لاحقا، بالإتصال بإسماعيل زيطوط، وطلب من ان يحجز له في احد الفنادق، وأن يغادر البرتغال على وجه السرعة.

فإقترح عليه اسماعيل زيطوط، ان يذهب الى بريطانيا بوثائق مزورة اخرى. لكن الموقوف بن حليمة رفض ذلك خصوصا انه قد كشف من قبل، وأخبره أنه يفضل العودة الى فرنسا ومن هناك يتجه الى بلجيكا أو ألمانيا.

وراح بن حليمة يسرد تفاصيل ايقافه، حيث قال أنه اتى اليه شخص يدعى امين. من مدينة اليكانت الى مدينة فارو البرتغالية في رحلة دامت 12 ساعة بالسيارة ليعود مجددا الى فرنسا.

وخلال عودته من البرتغال نحو فرنسا مرورا بإسبانيا. كان على تواصل مع العربي زيطوط، حيث كان يطلعه على مكان تواجده بالضبط .