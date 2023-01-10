بث المباراة الافتتاحية للشان عبر 66 بلدا على الأقل

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن بث المباراة الافتتاحية لمنافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بين الجزائر وليبيا عبر 66 بلدا على الأقل.

وجاء في بيان “الكاف”:”سيُتابع 66 بلدا على الأقل، فعاليات الافتتاح المُقرر يوم الجمعة المُقبل بملعب نيلسون مانديلا ببراقي”.

كما أضاف:”سيتم استعمال أكثر من 24 كاميرا، بمشاركة فرق إضافية للإنتاج تكون حول الملعب التي ستقدم تغطية شاملة لأول منافسة شان بالأراضي الجزائرية”.

هذا في حين ضاعفت “الكاف” عدد الكاميرات باعتماد كاميرات عنكبوتية في كل المباريات المبرمجة بملعب نيلسون مانديلا.