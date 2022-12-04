بث مباريات الرابطة الثانية عبر أرضية “ستريمينغ” فيفا بلوس

أعلنت أمس السبت. الرابطة الوطنية للهواة. عن توقيع إتفاقية مع الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. لنقل بث مباريات الرابطة الثانية للهواة.

وحسب ماورد في موقع الرابطة الوطنية لكرة القدم الهواة، فإن هذه الخطوة تدخل في مشروع منصة رقمية “ستريمينغ” “فيفا بلوس”.

والتي إستحدثتها الفيفا مؤخراً، بهدف بث وثائقيات عن كرة القدم تُقدم كمحتوى مجاني عبر المنصة.

ولأول مرة يمكن لهواة كرة القدم، الدخول في الأرشيف التابع للفيفا.

كما سيتم بث عبر منصة “فيفا بلوس”، آلاف المباريات، أكثر من 40 ألف مباراة من بينها 11 ألف مباراة نسوية، تنظمها 100 اتحادية منخرطة في الإتحاديات القارية.

وحسب ذات المصدر، فإن الرابطة الثانية للهواة، ستتدعم بعائدات مالية تقدر بـ40%، من مشروع “فيفا بلوس”، من خلال بث لقاءات الرابطة الثانية للهواة.

يجدر للإشارة، بدأت أول أمس الجمعة تجارب البث، من خلال مباراة رائد القبة ضد غالي معسكر لحساب الجولة التاسعة لبطولة الثانية للهواة.