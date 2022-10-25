بث مباشر.. بداية كسوف الشمس الجزئي

تشهد في هذه الأثناء، الجزائر ودول أخرى من العالم كسوف جزئي للشمس، حيث بدأ على الساعة 10.57 صباحا. ويصل إلى أقصى حد له في حدود الساعة 11.13 د وينتهي في حدود الساعة 11.29د.

كما تعرف المنطقة العربية هي الأخرى، كسوف جزئي للشمس، ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

ويمكن رؤية الكسوف من معظم أوروبا وشمال شرق أفريقيا وغرب ووسط آسيا. ويبدأ الكسوف دائما من المناطق الغربية وينتقل تدريجيا باتجاه الشرق. وبالنسبة للكرة الأرضية سيبدأ هذا الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلاندا في الساعة 08:58 صباحا بتوقيت غرينتش. ثم ينتقل تدريجيا إلى شمال أفريقيا ثم إلى غرب آسيا. ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش. إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهرا بتوقيت غرينتش في وسط بحر العرب. وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86 بالمائة.

وبالنسبة للدول العربية، تكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق، تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية. ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية. بالإضافة كذلك إلى ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي. كما سيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر.

كسوف الشمس.. النظر ممنوع والصلاة سنّة مؤكدة

وفقًا لوكالة ناسا، فإن النظر المباشر إلى الشمس يمكن أن يلحق الضرر بالخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين. وربما يحرق طبقة حساسة في القرنية.

وأفاد موقع إسلام أون لاين، اتفق العلماء على أن صلاتَي الكسوف والخسوف سنّة مؤكدة على الرجال والنساء. وأن من الأفضل أداءها في جماعة، وإن كانت الجماعة ليست شرطًا فيها، وينادى لها “الصلاة جامعة”.

فقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا” (متفق عليه).

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

الركعة الأولى:

تكبيرة الإحرام.

دعاء الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك، لا إله غيرك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد).

الاستعاذة والبسملة.

قراءة الفاتحة، ثم سورة طويلة.

الركوع طويلًا والتسبيح.

التسبيح والحمد بعد القيام من الركوع.

قراءة الفاتحة وسورة أقل من الأولى.

الركوع طويلًا ولكن أقل من الركوع الأول.

التسبيح والحمد بعد القيام من الركوع مع عدم الإطالة.

السجود سجدتين طويلتين مع عدم الإطالة بينهما.

الركعة الثانية:

القيام بالمذكور نفسه في الركعة الأولى ولكن دونها في الطول في كل ما يفعل، ثم التشهد والتسليم.