بث مجاني لمباريات رابطة الهواة عبر هذه المنصة
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل مباريات رابطة الهواة بقسميها وسط شرق و وسط غرب، مجاناً.
وحسب بيان “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد تم تخصيص منصة FIFA+، لبث مباريات الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وستنطلق عملية البث المباشر والمجاني لمباريات الجولة الأولى لرابطة الهواة، غدا الجمعة، بداية من الساعة 16.50، عبر هذه المنصة، بنقل بث مباريات:
- شباب باتنة - اتحاد الشاوية
- اتحاد عنابة – مولودية باتنة
- مولودية قسنطينة – هلال شلغوم العيد
- نجم بن عكنون – شبيبة الأبيار
- شبيبة جيجل – أولمبيك المقرن
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