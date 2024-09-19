بث مجاني لمباريات رابطة الهواة عبر هذه المنصة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل مباريات رابطة الهواة بقسميها وسط شرق و وسط غرب، مجاناً.

وحسب بيان “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد تم تخصيص منصة FIFA+، لبث مباريات الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستنطلق عملية البث المباشر والمجاني لمباريات الجولة الأولى لرابطة الهواة، غدا الجمعة، بداية من الساعة 16.50، عبر هذه المنصة، بنقل بث مباريات: