بث مصارعة الكباش ومظاهر الذبح على القنوات التلفزيونية ممنوع

دعت سلطة ضبط السمعي البصري القنوات التلفزيونية للتحلي بالمهنية والاحترافية في تغطياتها الإعلامية يومي عيد الأضحى المبارك.

وشددت سلطة الضبط على وجوب تفادي الوقوع فيما سمته سقطات نمطية من شأنها المساس بحرمة العيد وتشويه صورة الإسلام.

وقال بيان لسلطة الضبط أنه من غير المقبول أن يتم بث صور ومشاهد صادمة تظهر مظاهر قطع الأوصال وإراقة الدماء.

ونبه البيان إلى أن تلك المشاهد تضر بالصحة النفسية للأطفال الذين من المفروض حمايتهم من مغبة التعرض لمظاهر العنف والترويع.

كما دعت ذات الهيئة القنوات إلى نقل مشاهد الأوساخ وجلود الخرفان المهملة في الأماكن العمومية.

وشدد بيان سلطة الضبط الموجه لمختلف القنوات على وجوب مراجعة طريقة تغطية يومي العيد والامتناع عن المقاربة الاستعراضية.