الرقم السري :

136634

بجاوي أصيل يريد أن يسلك معك أروع سبيل

رجل أصيل من ولاية بجاية نستهل به إعلاناتنا لهذا اليوم، لم يجد بدا سوى اللجوء إلى مركز الأثير. حتى يبث بما يريده ويأمله في هذه الحياة. حيث أنّ غايته الظفر بزوجة صالحة تكون له خير متاع في الدنيا، صاحب إعلاننا هذا يبلغ من العمر 55 سنة. أعزب، متقاعد من قطاع الصحة، ولديه مسكن خاص.

يرغب في الارتباط، وعقد القران على سنة خير الأنام، إلى جانب امرأة ذات أصل واحترام، تكون من الوسط أو الشرق. سنها أقل من 50 سنة، يقبلها عازبة أرملة أو مطلقة بدون أولاد، ولا يهم إن عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136635

إبن الجنوب الأصيل يربو التعدّد على سنة خير خلق الله

رجل صادق أصيل ومحترم من إحدى ولايات الجنوب الجزائري، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله، في خريفه الـ 55. موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة، لديه سكن خاص وبإمكانه تأمين سكن للزوجة الثانية التي يردها من قارئات ركننا الأغرّ.

يتمنى إبن جنوبنا الكبير، أن يلتقي بامرأة تقبل أن تحلّ الثانية في حياته، على سنة الله ورسوله الكريم. امرأة لا يريد منها سوى أن تخاف الله فيه وتعي مسؤولياتها تجاهه، وأن تغمر قلبه بالدفء والحنوّ. يريدها من إحدى ولايات الجنوب الجزائري أو إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 45 سنة. لا يهمّه إن كانت عالمة أو ماكثة بالبيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أطفال، وهو يعدها بالتقدير والوفاء.

الرقم السري :

136636

وهراني أصيل أرمل يحلم بالعيش على ضوء الأمل

من وهران مدينة الشأن والهمّة، هاتفنا خمسيني وحيد يكابد ويلات الفراغ بعد أن فقد زوجته فبات بعدها وحيدا. رجلي ريد أن يكون له نصيب طيب مع إنسانة تقية صالحة تكون له نعم العضد والسند. أرمل وحيد بدون أولاد، ولديه سكن خاص وهو والحمد لله موظف مستقر.

يبتغي صاحب إعلاننا هذا أن يبني حياته إلى جانب امرأة تقدر الحياة الزوجية، وتكون على قدر من الأخلاق الحسنة. إنسانة متفهمة وحنونة تحس به، وترتقي معه على بساط المودة، يقبلها مطلقة أو أرملة، لا يتعدى سنها 50 سنة. وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، وحبذا لو كانت عاملة يكمل معها المشوار وتعمر له الدار.

الرقم السري :

136637

زوجة على قدر المسؤولية والرفعة لإبن العاصمة

عاصمي في العقد الخامس من عمره، أبى هو الأخر إلا أن يكون له نصيب معنا. حتى يشهد ركننا رغبته في الإستقرار مع إنسانة أصيلة خلوقة تقدّره فيحيا إلى جانبها السعادة. هو موظف مستقر بشركة وطنية، وله سكن مع الأهل، محترم ويحظى بتقدير كل من حوله. يريد أن يجد من تحس به، بقلبها المفعم بالحب التواق للاستقرار والراحة. زوجة لا تهمه من أي ولاية من الوطن تكون، سنها لا يتعدى 45 عام. لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما يقبلها أرملة أو مطلقة. فأين يجد من هي على قدر المسؤولية ليكون لها سندا إلى يوم الدين، زوجة صالحة تقرّ لها العين.

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