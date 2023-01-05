بجاوي يناشد زوجة صالحة تكون له خير متاع في الدنيا

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إبن بجاية يناشد زوجة طيبة.. لينعم معها بالهناء ويرتاح

رجل من ولاية بجاية، لم يجد بدا سوى اللجوء إلى مركز الأثير، حتى يبث بما يريده ويأمله في هذه الحياة. غايته الظفر بزوجة صالحة تكون له خير متاع في الدنيا، صاحب إعلاننا يبلغ من العمر 55 سنة. أعزب لم يسبق له الزواج، متقاعد من قطاع الصحة، ولديه مسكن خاص.

يرغب في الارتباط، وعقد القران على سنة خير الأنام. إلى جانب امرأة ذات أصل واحترام. تكون من الوسط أو الشرق، سنها أقل من 50 سنة. يقبلها عازبة أرملة أو مطلقة بدون أولاد، ولا يهم إن عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

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من تقبل أن تكون زوجة ثانية له.. وتحيا الرخاء معه

رجل صادق ومحترم، من الجنوب الجزائري، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله. يبلغ من العمر 55 سنة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة، لديه سكن خاص وبإمكانه تأمين سكن للزوجة الثانية.

يتمنى أن يلتقي بامرأة تقبل عرضة، وتكون زوجة ثانية له على سنة الله وروسله. امرأة لا يريد منها سوى حسن المعاملة، وأن تغمر قلبه محبة ومودة. يريدها من إحدى ولايات الجنوب الجزائري أو ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 45 سنة. لا يهم إن كانت عالمة أو ماكثة بالبيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أطفال، وهو يعدها بالتقدير والوفاء.

الرقم السري :

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زوجة في الحلال.. مطلب رجل من وهران

أخيرا وليس آخرا، نعرفكم على رجل صادق محترم، من ولاية وهران، يبلغ من العمر 50 عام. مطلق بولدين في رعاية الزوجة، وهو موظف مستقر في مؤسسة وطنية. لديه سكن خاص ولا ينقصه شيء سوى زوجة صالحة محبة تخاف الله فيه.

منتهى أمل صاحب رفيقة وونيسة تكون رفيعة الأخلاق، تعاشره بالمعروف، وتخلص له في كل الظروف. يريدها من إحدى ولايات الغرب، سنها أقل من 48 عام، يقبلها مطلقة أو أرملة. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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