بجاية:الأمن يطيح بشيخ يحترف السرقة بالنشل في مواقف الحافلات

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف مسبوق قضائي يبلغ من العمر 69 سنة ينحدر من ولاية قسنطينة يحترف السرقة بالنشل بمواقف الحافلات ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفادها تعرض فتاة للسرقة بالنشل إستهدفت هاتفها النقال على مستوى موقف الحافلات بالطرق الأربعة بالقرب من المحطة البرية لنقل المسافرين وذاك من طرف شخص مجهول الهوية، فور ذلك تم توجيه دورية للشرطة كانت على مقربة من المكان ليتم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس وإسترجاع الهاتف النقال محل السرقة. بعد التحقيق مع المشتبه فيه تبين بأنه من معتادي الإجرام ومعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا سرقة مماثلة، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالنشل في الطريق العام، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده أمر إيداع.