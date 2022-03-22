بجاية:الأمن يطيح بعناصر شبكة ترويج المخدرات بينهم فتاتين بملهى ليلي

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 33 سنة من بينهم إمرأتان مختصة في المتاجرة بالمخدرات بملهى ليلي بمدينة القصر.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمهلوسات على مستوى ملهى ليلي. بمدينة القصر ويساعده في ذلك فتيات يعملن بذات الملهى.

فور ذلك أعدت مصالح الشرطة خطة أمنية مع تكثيف الابحاث والتحريات. حيث مكنت التحريات من تحديد الأسلوب المنتهج لترويج المخدرات من طرف أفراد هذه الشبكة مع تحديد دور كل واحد منهم. وبعد ترصد المشتبه فيه الرئيسي تم توقيفه على متن مركبته من نوع إبيزا والتي يستغلها في نقل المخدرات.

ترويج المخدرات بملهى ليلي

وقد ضبط بحوزته على 30 قرص من المخدرات الصلبة من نوع إكتازي، ومبلغ مالي قدره 64000 دج من عائدات الترويج. إستمرارا للتحقيق تم توقيف فتاتان يبلغن من العمر 23 سنة يعملن بالملهى الليلي. وبعد تفتيش غرفهما بذات الملهى تم ضبط وحجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بي 31 قرص من نوع إكتازي و بريغابالين.

التحريات التي قامت بها الفرقة المحققة مكنت من تحديد هوية الممون الرئيسي لهذه الجماعة الإجرامية وتوقيفه. وبعد تفتيش مسكنه العائلي الكائن بتيشي تم ضبط و حجز 110 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين.

بالإضافة إلى مقص صغير الحجم يستعمل للتقطيع. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة وشراء المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية قصد إعادة البيع بطريقة غير مشروعة. المشاركة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهم أمر إيداع.

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نجحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 3 أشخاص. تراوح أعمارهم مابين 40 و45 سنة مختصة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية.

وحسب ذات المصالح حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات تفيذ بقيام شخصين مشبوهين بترويج المخدرات. والمؤثرات العقلية على مستوى مدينة الخروب. على إثرها تم تكثيف التحريات والأبحاث والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان ترددهما.

العملية اسفرت بتوقيفهما بالقرب من أحد المقاهي بأحد الأحياء و تحويلهما إلى مقر الفرقة.

التحقيق المعمق مكن بعد توقيف مشتبه فيه ثالث، وعقب تفتيش قبو عمارة ومساكن المشتبه فيهم. بناء على إذن من الجهات القانونية المختصة بالاستعانة فرقة الأنياب. تم ضبط داخل مسكن أحدهما على كمية من المخدرات قدرت بـ 26 غ.

بالإضافة إلى 803 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. وكذا مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج. بالاضافة إلى العثور داخل قبو العمارة التي يقيم بها المشتبه فيه الثاني. على كمية معتبرة من المهلوسات والمقدرة بـ 1260 قرص.

ليتم بذلك حجز 1844 قرص من دواء بريغابالين، 219 كبسولة من نوع ريفوتريل، 26 غ من المخدرات. بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهواتف محمولة.