بجاية:حجز قرابة 5 قناطير من اللحوم البيضاء و الحمراء فاسدة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للإستهلاك البشري تقدر بقرابة 05 قناطير.

تفاصيل العملية، جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة بالميدان بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى حي أوشيش بالضبط عند المدخل الرئيسي للسوق الأسبوعي إديمكو ببلدية بجاية، أين تم توقيف مركبتين تجاريتين ومزودتين بغرف التبريد. وبعد مراقبة حمولتهما، تبين بأنهما معبأتين بكميات معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء، يقدر وزنها بـ 497.4 كلغ، تتمثل في لحم دجاج؛ أحشاء البقر، رؤوس البقر والأرجل. وبعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية بجاية، قرر حجزها وإتلافها كونها مجهولة المصدر ولا تحمل أية تعريفة وغير صالحة للإستهلاك البشري، وقد تمّ إنجاز ملفين جزائيين ضد المخالفين وإرسالهما إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهما.