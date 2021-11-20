بجاية: أمواج البحر ببني كسيلة تلفظ جثة إمرأة في حالة تعفن

انتشل أفراد الحماية المدنية لولاية بجاية جثة شخص تبين أنها من جنس انثى في عمر إمرأة لفظتها أمواج البحر بالسواحل الغربية للولاية.

و بالضبط ببني كسيلة. عثر عليها في حالة متقدمة من التعفن و لم يتم لحظ الأن التعرف على هوية صاحب الجثة.

و تعد الثانية من نوعها في ظرف أقل من 4الوفاة8 ساعة تلفظها أمواح البحر ببني كسيلة من جنس ذكر.

هذا و فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة عن هوية الضحية و أسباب الوفاة.

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بجاية.. أمواج البحر ببني كسيلة تلفظ جثة شخص في حالة تعفن