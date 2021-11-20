بجاية: أمواج البحر ببني كسيلة تلفظ جثة إمرأة في حالة تعفن
انتشل أفراد الحماية المدنية لولاية بجاية جثة شخص تبين أنها من جنس انثى في عمر إمرأة لفظتها أمواج البحر بالسواحل الغربية للولاية.
و بالضبط ببني كسيلة. عثر عليها في حالة متقدمة من التعفن و لم يتم لحظ الأن التعرف على هوية صاحب الجثة.
و تعد الثانية من نوعها في ظرف أقل من 4الوفاة8 ساعة تلفظها أمواح البحر ببني كسيلة من جنس ذكر.
هذا و فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة عن هوية الضحية و أسباب الوفاة.
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كما انتشل ظهر اليوم الأربعاء، عناصر فرقة الغطاسين للحماية المدنية لولاية ببجاية جثة شخص بعد أن لفظتها أمراج البحر بشاطئ كاب سيڨلي.
أين تم العثور عليها بين الصخور في حالة متقدنة من التعفن.
هذا و لم يتم بعد التعرف على هوية الضحية، في حين تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث وفتح مصالح أمني في ملابسات الحادث.
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و قد فتح عناصر الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث إن كان مفتعلا أو موت طبيعية لهذه المرأة.
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