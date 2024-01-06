بجاية.. إجلاء 36 شخصا كانوا محاصرين بالثلوج 

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن تمكن عناصرها من إجلاء مجموعة أشخاص تتكون من 36 شخصا، كانوا محاصرين بسبب تراكم الثلوج بالمكان المسمى البحيرة السوداء بولاية بجاية.

وأوضحت ذات المصالح، أن عناصرها تدخلت صبيحة اليوم، في حدود الساعة 09سا55 دقيقة. من أجل إجلاء وتقديم يد المساعدة لمجموعة من الأشخاص، تتكون من 36 شخصا كانوا في نزهة في البحيرة السوداء. محاصرين بسبب تراكم الثلوج.

كما أكدت ذات المصادر أن الأشخاص المحررين هم في صحة جيدة.

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